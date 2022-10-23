Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В понедельник, 24 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и днем в Татарстане местами возможен сильный юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Сильный ветер прогнозируется в том числе и в Казани. Он ожидается ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — +2... +7 градусов.



Во вторник в республике возможен мокрый снег. Ночью температуры опустятся до -3 градусов. Днем они не превысят +6 градусов.



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Татьяна Демина