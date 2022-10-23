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Средний возраст жителей Татарстана меньше, чем в целом в ПФО и в его регионах

17:00, 23.10.2022
Средний возраст жителей Татарстана меньше, чем в целом в ПФО и в его регионах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средний возраст населения Татарстана — 40,3 года

В Татарстане средний возраст населения составляет 40,3 года, следует из данных Всероссийской переписи населения — 2020, которая прошла в прошлом году. По этому показателю республика обгоняет другие регионы Приволжского федерального округа, где цифры выше.

В целом в ПФО средний возраст населения по итогам переписи оценивается в 41,6 года. В семи из 14 регионов округа это показатель выше — это Самарская, Саратовская, Нижегородская, Ульяновская области, Мордовия, а также Пензенская и Кировская области. В последней он составляет 43,4 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В остальной половине регионов средний возраст населения меньше, чем в целом в Приволжском федеральном округе. Кроме Татарстана, это соседние с ним Башкирия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия и Оренбургская область, а также Пермский край.

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по среднему возрасту:

  1. Татарстан — 40,3
  2. Башкортостан — 40,4
  3. Удмуртия — 40,5
  4. Марий Эл — 40,7
  5. Чувашия — 40,7
  6. Пермский край — 40,8
  7. Оренбургская область — 40,9
  8. Самарская область — 42,6
  9. Саратовская область — 42,7
  10. Нижегородская область — 42,9
  11. Ульяновская область — 43
  12. Мордовия — 43,2
  13. Пензенская область — 43,3
  14. Кировская область — 43,4

Средний возраст городского населения Татарстана меньше сельского на целых три года. Показатели составляют 39,6 года и 42,6 года соответственно.

Средний возраст мужского населения Татарстана — 37 лет

В целом в Татарстане средний возраст мужского населения меньше среднего возраста женского населения. Разница составляет почти 5 лет.

Так, средний возраст мужского населения Татарстана составляет 37,9 года. По этому показателю республика в Приволжском федеральном округе делит 2-е место с Пермским краем. Их опережает Удмуртия, где средний возраст мужчин оценивается в 37,7 года.

В целом в ПФО средний возраст мужского населения составляет 39 лет. Ровно в половине регионов показатель меньше, в остальных — выше. При этом ни в одном регионе он не превышает 41 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый большой показатель в Ульяновской и Кировской областях, а также Мордовии. Там средний возраст мужчин составляет 40,4 года.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по среднему возрасту мужчин в порядке возрастания:

  1. Удмуртия — 37,7
  2. Татарстан — 37,9
  3. Пермский край — 37,9
  4. Чувашия — 38,1
  5. Башкирия — 38,2
  6. Марий — 38,2
  7. Оренбургская область — 38,4
  8. Нижегородская область — 39,7
  9. Самарская область — 39,9
  10. Саратовская область — 40,2
  11. Пензенская область — 40,3
  12. Ульяновская область — 40,4
  13. Кировская область — 40,4
  14. Мордовия — 40,4.

Средний возраст женщин в Татарстане — 42,4 года

Как уже упоминалось, средний возраст женского населения в Татарстане выше, чем показатель среди мужчин. Он оценивается в 42,4 года, что больше среднего возраста населения республики в целом.

По этому показателю Татарстана занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Республику обошла соседняя Башкирия, где средний возраст женщин составляет 42,3 года.

В целом в Приволжском федеральном округе средний возраст женского населения составляет 43,9 года. Самый высокий показатель в Кировской области — 45,9 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как и в остальных случаях, в половине регионов ПФО средний возраст женского населения выше показателя в среднем по округу. Помимо Кировской области, это Саратовская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская и Пензенская области, а также Мордовия.

«Реальное время» предлагает ознакомиться с рейтингом регионов ПФО по среднему возрасту женского населения:

  1. Башкирия — 42,3
  2. Татарстан — 42,4
  3. Марий Эл — 42,8
  4. Удмуртия — 42,9
  5. Чувашия — 43
  6. Оренбургская область — 43,1
  7. Пермский край — 43,2
  8. Саратовская область — 44,9
  9. Самарская область — 45
  10. Ульяновская область — 45,3
  11. Нижегородская область — 45,5
  12. Мордовия — 45,7
  13. Пензенская область — 45,8
  14. Кировская область — 45,9

Больше половины населения Татарстана — женщины

Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели год назад, в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть проживающих — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 — мужчины.

Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. Таким образом, население республики выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше 1,3 миллиона человек проживают в столице Татарстана. В ней сосредоточена треть населения республики. В Набережных Челнах проживают 548 434 человека.

Из 43 районов Татарстана самый густонаселенный — Нижнекамский. В нем насчитывается 277 544 человека. Самый маленький по числу жителей район — Атнинский. Там проживают 12 553 человека, или 0,3% населения Татарстана.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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