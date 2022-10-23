Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Встреча проходила в Абу-Даби.

Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этот титул был у Хабиба Нурмагомедова, который освободил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи, пишет ТАСС.



Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету теперь 23 победы и одно поражение, которое он потерпел в 2015 году. В послужном списке 33-летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений.

В июне первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Бой с греческим спортсменом Андреасом Михайлидисом продлился все три раунда.

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Татьяна Леухина