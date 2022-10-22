Большинство родителей выступили за поднятие флага и исполнение гимна в школах

Абсолютное большинство родителей, бабушек и дедушек поддержали поднятие флага и исполнение гимна в начале недели в школах. Об этом на Всероссийском форуме классных руководителей сообщил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Кириенко отметил, что «это крайне нужно и для самих ребят, и они об этом говорят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает».

Напомним, Минпросвещения представило стандарт церемонии поднятия государственного флага России в школах. Она проходит еженедельно, с учетом погоды.

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Елизавета Пуншева