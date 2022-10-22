Камила Валиева рассказала о новых образах в программах
Победительница командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 Камила Валиева рассказала, что будет пробовать новые образы в программах, но для этого нужно время.
— В произвольной программе я рассказываю свою (олимпийскую) историю. Моя история никуда не делась все-таки. Внешне, может быть, все нормально, но внутренне она останется в любом случае. Тут уже ты просто снимаешь один свой слой и выходишь рассказывать, приводит «РИА Новости» ее слова.
Однако в короткой программе, по словам Валиевой, она может полностью отдаться ощущениям. Она считает, что ее образ в короткой программе все равно отличается от предыдущих.
— На олимпийский сезон мы брали знакомую тему, в которой мы уверены. Сейчас это все равно немного другое. Да, родное, но тут, к примеру, дорожка под быструю музыку.
Также Валиева объяснила смену платья в короткой программе.
— Оно мне не нравилось. Я же девочка! — сказала она.
Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).
Она призналась, что ей было тяжело выступать на Гран-при России по фигурному катанию, поскольку между стартами была большая пауза.
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