Камила Валиева рассказала о новых образах в программах

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Победительница командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 Камила Валиева рассказала, что будет пробовать новые образы в программах, но для этого нужно время.



— В произвольной программе я рассказываю свою (олимпийскую) историю. Моя история никуда не делась все-таки. Внешне, может быть, все нормально, но внутренне она останется в любом случае. Тут уже ты просто снимаешь один свой слой и выходишь рассказывать, приводит «РИА Новости» ее слова.

Однако в короткой программе, по словам Валиевой, она может полностью отдаться ощущениям. Она считает, что ее образ в короткой программе все равно отличается от предыдущих.

— На олимпийский сезон мы брали знакомую тему, в которой мы уверены. Сейчас это все равно немного другое. Да, родное, но тут, к примеру, дорожка под быструю музыку.

Также Валиева объяснила смену платья в короткой программе.

— Оно мне не нравилось. Я же девочка! — сказала она.

Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).

Она призналась, что ей было тяжело выступать на Гран-при России по фигурному катанию, поскольку между стартами была большая пауза.

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Маргарита Головатенко