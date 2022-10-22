Валиева призналась, что ей было тяжело выступать на Гран-при России

Фото: скриншот трансляции

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева призналась, что ей было тяжело выступать на Гран-при России по фигурному катанию, поскольку между стартами была большая пауза. Об этом она рассказала в субботу журналистам.



— Я довольна сегодня, из-за адреналина было тяжело — давно не выступала. Но это круто — я снова здесь. Почувствовать это — снова счастье. Прошел всего месяц, у меня была травма, я рада, что на тренировках собрала четверной тулуп, нужно двигаться потихоньку, без спешки, — приводит ТАСС ее слова.

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).



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Маргарита Головатенко