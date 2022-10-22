В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии

Фото: wikipedia.org/Ральф Ролечек

Почти 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины после ударов в субботу, следует из данных, опубликованных заместителем главы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко.



— По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500, — приводит «РИА Новости» слова Тимошенко.

Удары по инфраструктуре Украины начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту — за этим, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Повреждения от ударов по инфраструктуре в эту субботу даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в «Укрэнерго».



— Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября, — сказали в компании.

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Маргарита Головатенко