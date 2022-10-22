«Укрэнерго»: масштаб повреждений энергосистемы Украины может превысить последствия прежних ударов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Повреждения от ударов по инфраструктуре в эту субботу даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в «Укрэнерго».



— Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, — сказали в компании.

Там отметили, что отключения снабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях, указывает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко