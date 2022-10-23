Траты россиян на автошины выросли по сравнению с прошлым годом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средние траты россиян на автомобильные шины по итогам октября 2022 года увеличились в годовом выражении на 29%, на шиномонтаж — на 14%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».



В октябре средний чек на услуги шиномонтажа составил 1,2 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня. Средний чек по автошинам достиг 5,7 тыс. рублей, что выше на 29%.

В денежном выражении продажи услуг шиномонтажа оказались на 2% ниже уровня 2021 года, а по автошинам — на 34% ниже.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спрос на отечественные автомобили у заемщиков с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит, сообщили «Реальному времени» в ВТБ, объяснив такую динамику эффектом от запуска программы господдержки. Почти половина — 43% — от всех кредитов на покупку отечественных машин выдается на марку Lada. С начала года почти 8 тысяч заемщиков взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко