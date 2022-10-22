Россияне стали чаще брать кредиты на покупку отечественных машин

Спрос на отечественные автомобили у заемщиков с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит, сообщили «Реальному времени» в ВТБ, объяснив такую динамику эффектом от запуска программы господдержки.



Почти половина — 43% — от всех кредитов на покупку отечественных машин выдается на марку Lada. С начала года почти 8 тысяч заемщиков взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В банке подчеркивают, что с июля доля российских автомобилей в продажах кредитов стала активно расти и сейчас по ним оформляется уже каждая вторая сделка. Эксперты объясняют, что на этот тренд влияет несколько факторов — во-первых, реализация госпрограммы, которая поддержала отечественный автопром и спрос на него со стороны розничных клиентов, а во-вторых — уход с рынка западных брендов, которые, помимо российских марок, активно замещают китайские автомобили.



Аналитики считают, что доля российских и китайских брендов в продажах кредитов на новые автомобили может достичь 90%. Всего с начала года банк выдал около 38 тысяч автокредитов на 47,5 млрд рублей.

Вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий добавил, что Haval впервые вошел в топ-5 наиболее популярных марок у клиентов в сентябре на фоне включения в периметр госпрограммы автомобилей из КНР.

По данным НБКИ, в Татарстане сократилась выдача автокредитов. В сентябре 2022 года оформили всего 2 582 кредита, это на 8,4% меньше, чем за август.



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Илина Хакимова