Новости общества

22:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах может появиться крематорий

21:59, 21.10.2022
В Набережных Челнах может появиться крематорий
Фото: wikimapia.org

В Набережных Челнах могут построить крематорий. Для его строительства могут использовать территорию кладбища, расширение которого может потребоваться в 2030 году.

С подобной инициативой выступили власти Набережных Челнов.

Фото: realnoevremya.ru

— Кладбище уже расширено. Мы считаем, что после 2030 года, вероятно, придется его дополнительно расширить. Поэтому закладываем на месте этого расширенного кладбища строительство крематория, — приводит РБК слова профессора Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александра Дембича.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев летом сообщал, что в Набережных Челнах построят подъездные пути к городскому кладбищу.

О том, что в Набережных Челнах появится новое кладбище рядом с действующим «Молодежным», на котором уже не хватало мест для захоронений, стало известно еще осенью 2019 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также