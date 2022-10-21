В Набережных Челнах может появиться крематорий

В Набережных Челнах могут построить крематорий. Для его строительства могут использовать территорию кладбища, расширение которого может потребоваться в 2030 году.



С подобной инициативой выступили власти Набережных Челнов.



Фото: realnoevremya.ru

— Кладбище уже расширено. Мы считаем, что после 2030 года, вероятно, придется его дополнительно расширить. Поэтому закладываем на месте этого расширенного кладбища строительство крематория, — приводит РБК слова профессора Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александра Дембича.



Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев летом сообщал, что в Набережных Челнах построят подъездные пути к городскому кладбищу.



О том, что в Набережных Челнах появится новое кладбище рядом с действующим «Молодежным», на котором уже не хватало мест для захоронений, стало известно еще осенью 2019 года.



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Татьяна Леухина