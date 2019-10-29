В Набережных Челнах появится новое кладбище — видео

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В Набережных Челнах появится новое кладбище рядом с действующим «Молодежным» , сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее стало известно, что на этом кладбище не хватает мест. Как говорят посетители, к оградам могил не пройти, они стоят слишком близко друг к другу. Общая площадь кладбища составляет более 70 гектаров. Однако этого уже недостаточно, погост уже приблизился к железнодорожным путям.

Рядом со старым кладбищем выделили 76 га земли под новое. Дороги, прочая инфраструктура там уже есть, осталось провести воду и электричество — на это надо денег меньше, чем строить с нуля. Работать новое кладбище начнет уже в 2020 году.