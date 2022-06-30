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В Челнах построят подъездные пути к городскому кладбищу

19:23, 30.06.2022
В Челнах построят подъездные пути к городскому кладбищу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах построят подъездные пути к городскому кладбищу. Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

Ожидается, что дорога будет проложена от М-7 в сторону «Молодежного» кладбища, к новым участкам захоронений. Также будут обеспечены новые парковочные места, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня в Набережных Челнах объявили тендер на ремонт внутриквартальных подъездов за 403,4 миллиона рублей. Среди ремонтируемых дорог — подъездный путь к «Молодежному» кладбищу.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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