В Татарстане приставы арестовали более 842,5 млн рублей в рамках взыскания налогов

Всего по Татарстану за 9 месяцев в рамках исполнительных производств о взыскании налогов судебные приставы составили 3 164 акта ареста на сумму 842,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.



Накануне в Казани судебные приставы Ново-Савиновского районного отдела провели рейд среди граждан, имеющих задолженность по налоговым платежам. Приставы осуществили выход по месту проживания неплательщиков. За неуплату налогов судебным приставам пришлось арестовать иномарки Škoda, BMW, Suzuki.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Владельцам предстоит выбрать: погасить долг самостоятельно или расстаться с авто. В случае неуплаты долга их автомобили реализуют принудительно, а на вырученные средства погасят задолженность.



В сентябре в Набережных Челнах судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении двух строительных фирм. Они задолжали более 1,5 млн рублей налогов.



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Татьяна Леухина