В Европе предупредили о распространении нового подварианта омикрон-штамма коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и его разновидность BQ1.1 будут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к концу осени. Это следует из заявления Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Европейским странам рекомендовали продолжать следить за показателями заболеваемости COVID-19, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Странами ЕЭЗ с наибольшим количеством образцов нового подварианта стали Франция (19%), Бельгия (9%), Ирландия (7%), Нидерланды (6%) и Италия (5%). Текущие показатели недостаточно высоки для того, чтобы этот подвариант оказал заметное влияние на эпидемиологическую ситуацию в перечисленных странах, пишут «Ведомости».

На прошлой неделе директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов предупреждал, что новый штамм коронавируса BQ.1.1, получивший название «цербер», может стать причиной третьей волны заболеваемости «омикроном» в Европе. В геноме BQ.1.1 есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины, и предыдущие заражения.

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Татьяна Леухина