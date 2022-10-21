Ирина Волынец предложила включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. Об этом сообщает RT.

Она напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом России, который касается выявления рисков для психического здоровья от использования игр и игрушек. По ее словам, последнее время родители часто присылают обращения, в которых говорится, что они обеспокоены негативным влиянием игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребенка.

— Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму, — говорится в тексте обращения Волынец на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В понедельник Ирина Волынец рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Его могут внести в Госдуму на следующей неделе и принять в первом чтении.

— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс, — сказала она.

Напомним, в обращении на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко детский омбудсмен подчеркнула, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин