Ирина Волынец предложила включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. Об этом сообщает RT.
Она напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом России, который касается выявления рисков для психического здоровья от использования игр и игрушек. По ее словам, последнее время родители часто присылают обращения, в которых говорится, что они обеспокоены негативным влиянием игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребенка.
— Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму, — говорится в тексте обращения Волынец на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В понедельник Ирина Волынец рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Его могут внести в Госдуму на следующей неделе и принять в первом чтении.
— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс, — сказала она.
Напомним, в обращении на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко детский омбудсмен подчеркнула, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи».
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