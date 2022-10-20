В НАТО допустили, что Россия и Европа в будущем возобновят сотрудничество

Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество, однако для этого Москве, по его мнению, необходимо «играть по правилам Устава ООН». Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ.

— Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок, — приводит «РИА Новости» его слова.

На этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшие дни поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.



На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта.



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Татьяна Леухина