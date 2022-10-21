Набережные Челны потратят 924 миллиона рублей на развитие культуры в городе

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Набережные Челны потратят 924 миллиона рублей на муниципальную программу развития культуры в городе, выяснило «Реальное время». Она рассчитана на 2023—2025 годы.

Финансирование на следующий год определено в размере 307,8 миллиона рублей. В 2024-м из городского бюджета выделят 308,16 миллиона, столько же — в 2025 году.

Цель программы — удовлетворение текущих и формирование новых потребностей челнинцев в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города. Она включает в себя восемь подпрограмм: «Развитие библиотечного дела», «Развитие музейного дела», «Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений», «Развитие муниципальных концертных учреждений», «Развитие культурно-досуговых учреждений», «Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли», а также «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе» и «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия».

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В ходе реализации программы в Челнах хотят пополнить музейные коллекции, модернизировать и популяризировать музейное дело, обеспечить работы клубных формирований и так далее.

Напомним, 2023-й объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. Решение принято, «принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций».



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Татьяна Демина