В Татарстане осудят иностранца, домогавшегося до 11-летней девочки в лифте

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего иностранца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, вечером 4 июля этого года обвиняемый увидел идущую домой 11-летнюю девочку и вошел следом за ней в подъезд. Затем оба зашли в лифт, но девочка не стала ехать с мужчиной и вышла. Злоумышленник проследовал за ней и тогда, решив, что он не едет, потерпевшая снова зашла в кабину, куда ворвался обвиняемый.

Здесь он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера и скрылся. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые обратились в полицию, после чего он был задержан.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: realnoevremya.ru

В сентябре Зеленодольский городской суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя — его признали виновным в насилии над тремя несовершеннолетними. Потерпевшим не было и 14 лет.



Обвинения в адрес мужчины прозвучали в 2020 году в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда по этому факту прокуратура организовала проверку, зарегистрировала сообщения о преступлении, обеспечила возбуждение и расследование уголовного дела.

Установлено — мужчина систематически с мая 2012 года по май 2020 года избивал и насиловал двух несовершеннолетних падчериц и родную дочь в своем доме, расположенном в селе Осиново в Зеленодольском районе. Подсудимый уничтожил принадлежащие падчерицам документы и мобильный телефон.



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Максим Кокунин