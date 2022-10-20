В Казани создали комиссию по организации и проведению торгов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани создали комиссию по организации и проведению торгов. Ее возглавила первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Татьяна Козловская.

В положении указано, что данная комиссия является постоянно действующей. Она формируется из числа сотрудников Комитета земельных и имущественных отношений, в компетенцию которого входит рассмотрение и регулирование вопросов, связанных с приватизацией и распоряжением муниципальной собственностью города, а также земельными участками.

К ее функциям относятся:

организация и проведение продажи земельных участков и объектов недвижимости (включая право на заключение договоров аренды, размер ежегодной арендной платы за пользование объектами), права на заключение договоров безвозмездного пользования, пакетов акций на аукционах, специализированных аукционах, конкурсах, иных торгов;

организация и проведение конкурсов на право реализации инвестиционных проектов;

признание претендентов/заявителей участниками торгов, определение победителей торгов, утверждение протоколов о результатах торгов.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Она правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины участников. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

Помимо Козловской в состав комисси вошли:

Зульфия Закирзянова — секретарь комиссии, главный специалист отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений;

Эдуард Сафин — секретарь комиссии, ведущий специалист отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений;

Роберт Закиров — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений;

Альфир Идиятуллин — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений;

Ирина Якимова — начальник отдела приватизации Комитета земельных и имущественных;

Александр Нестягин — начальник отдела аренды муниципального имущества Комитета земельных и имущественных отношений;

Арсен Газизов — начальник отдела имущественной казны Комитета земельных и имущественных отношений;

Линар Шарафеев — заместитель начальника отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В начале месяца в Казани создали специальную комиссию по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания. Ее возглавил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В положении указано, что спецкомиссия — постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, который рассматривает поступившие замечания и предложения по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, территорий, на которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин