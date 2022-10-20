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В Казани создали комиссию по организации и проведению торгов

10:55, 20.10.2022
В Казани создали комиссию по организации и проведению торгов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани создали комиссию по организации и проведению торгов. Ее возглавила первый заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Татьяна Козловская.

В положении указано, что данная комиссия является постоянно действующей. Она формируется из числа сотрудников Комитета земельных и имущественных отношений, в компетенцию которого входит рассмотрение и регулирование вопросов, связанных с приватизацией и распоряжением муниципальной собственностью города, а также земельными участками.

К ее функциям относятся:

  • организация и проведение продажи земельных участков и объектов недвижимости (включая право на заключение договоров аренды, размер ежегодной арендной платы за пользование объектами), права на заключение договоров безвозмездного пользования, пакетов акций на аукционах, специализированных аукционах, конкурсах, иных торгов;
  • организация и проведение конкурсов на право реализации инвестиционных проектов;
  • признание претендентов/заявителей участниками торгов, определение победителей торгов, утверждение протоколов о результатах торгов.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Она правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины участников. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

Помимо Козловской в состав комисси вошли:

  • Зульфия Закирзянова — секретарь комиссии, главный специалист отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Эдуард Сафин — секретарь комиссии, ведущий специалист отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Роберт Закиров — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Альфир Идиятуллин — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Ирина Якимова — начальник отдела приватизации Комитета земельных и имущественных;
  • Александр Нестягин — начальник отдела аренды муниципального имущества Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Арсен Газизов — начальник отдела имущественной казны Комитета земельных и имущественных отношений;
  • Линар Шарафеев — заместитель начальника отдела приватизации Комитета земельных и имущественных отношений.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В начале месяца в Казани создали специальную комиссию по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания. Ее возглавил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В положении указано, что спецкомиссия — постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, который рассматривает поступившие замечания и предложения по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, территорий, на которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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