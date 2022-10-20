Президент Татарстана поручил увековечь память погибших в ходе спецоперации
Муниципалитеты Татарстана должны продолжить работу по увековечиванию памяти героев Отечества, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Такой наказ дал президент республике, обращаясь к Госсовету с ежегодным посланием.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым