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Президент Татарстана поручил увековечь память погибших в ходе спецоперации

10:14, 20.10.2022
Президент Татарстана поручил увековечь память погибших в ходе спецоперации
Фото: скриншот трансляции

Муниципалитеты Татарстана должны продолжить работу по увековечиванию памяти героев Отечества, в том числе погибших в ходе специальной военной операции. Такой наказ дал президент республике, обращаясь к Госсовету с ежегодным посланием.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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