Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета

Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации и передало президенту России Владимиру Путину.

Структуру создали для оперативного принятия мер для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В их числе: поставка оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, предоставление транспорта, сообщается в telegram-канале правительства России.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.

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Татьяна Леухина