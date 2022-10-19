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«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России по волейболу

17:59, 19.10.2022
«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России по волейболу
Фото: t.me/volleyzenit

«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России по волейболу. Игра завершилась со счетом 2:3 (29:27, 25:23, 21:25, 21:25, 6:15) в Новосибирске.

На прошлой неделе «Зенит-Казань» не смог завоевать Суперкубок России — 2022. «Динамо» обыграло казанцев со счетом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в Москве.

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Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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