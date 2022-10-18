В Казани планируют увековечить память первого руководителя Госалкогольинспекции Татарстана

В Татарстане планируют установить мемориальную доску первому руководителю Госалкогольинспекции республики Алексею Казакову. Она может появиться в Казани на фасаде здания по ул. Хади Такташа, 94, выяснило «Реальное время».

Мемориальную доску хотят установить в целях увековечения памяти Алексея Казакова. На ней разместят надписи на русском и татарском языках.

«В этом здании работал первый руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан (1995—2009) Алексей Николаевич Казаков», — будет гласить надпись на русском языке.

Ее дублирует надпись на татарском языке: «Бу бинада Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең беренче җитәкчесе (1995—2009) Алексей Николаевич Казаков эшләде».

Алексей Казаков — первый руководитель Госалкогольинспекции Татарстана, возглавлявший ее с 1995 по 2009 год. Он родился в Тетюшах. Образование получил в Казанском сельскохозяйственном институте. С середины 1960-х работал в Высокогорском районе, а затем замминистра мелиорации и водного хозяйства республики.

С 1979 по 1983 год Алексей Казаков занимал должность заместителя заведующего отделом Татарского обкома КПСС. После образования Новошешминского района он возглавил его райком партии. С середины 1980-х до 1990-х он был замминистра сельского хозяйства ТАССР, работал на руководящих должностях Госагропрома ТАССР. Умер Алексей Казаков 6 сентября 2016 года.



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Татьяна Демина