Власти Татарстана ожидают инфляцию в 2022 году на уровне 12,8%

Инфляция в Татарстане за 2022 год может составить 12,8%, сообщается в материалах к проекту бюджета республики на следующий год.

Так, согласно прогнозу, в следующем году рост цен в регионе замедлится до 6,1%, а в 2024-2025 годах инфляция может составить до 4%.

Вместе с этим рост промышленного производства в Татарстане прогнозируется на уровне 0,2% в 2022 году с дальнейшей стагнацией в следующем (рост на 0,7%). В 2024 году показатели могут увеличиться на 3,5%, а в 2025 году — на 2,4%.

Фото: Минэкономики Татарстана

Напомним, в Татарстане годовая инфляция в сентябре этого года замедлилась до 13,97% после 14,72% в августе. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (14,07%), но выше, чем в России в целом (13,68%).



В том же месяце сообщалось, что Минэкономики Татарстана прогнозирует по итогам текущего года рост валового регионального продукта (ВРП) на 0,6%.

По словам министра экономики региона Мидхата Шагиахметова, с учетом планов предприятий и имеющихся рисков, ВРП за этот год оценивается в 3,7 трлн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах прошлого года.



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Максим Кокунин