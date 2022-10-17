В Татарстане годовая инфляция в сентябре замедлилась до 13,97%

В Татарстане годовая инфляция в сентябре замедлилась до 13,97% после 14,72% в августе. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (14,07%), но выше, чем в России в целом (13,68%), сообщает Отделение — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

В сентябре годовой прирост цен на продукты питания в республике составил 16,46% после 18,15% в августе. Основное влияние на динамику цен оказывал рост предложения ряда продовольственных товаров.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в сентябре снизился до 13,98% после 14,16% в августе. На динамику цен продолжило влиять увеличение предложения ряда товаров при сдержанной потребительской активности.

Прирост цен в сфере услуг в Татарстане в сентябре составил 10,85% после 11,30% в августе. На динамику цен влияли изменение спроса на отдельные виды услуг и произошедшая ранее индексация тарифов.

Фото: cbr.ru

Напомним, годовая инфляция в Татарстане в августе замедлялась до 14,72%. Тогда благодаря увеличению урожая в республике медленнее росли цены на помидоры и огурцы. Так, рост цен замедлили бананы и груши, а цитрусовые даже подешевели в сравнении с прошлым годом — это связано с увеличением урожая.

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Максим Кокунин