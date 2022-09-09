В Татарстане прогноз роста ВРП в 2022 году снизился с 3,6% до 0,6%

Фото: Минэкономики Татарстана

Минэкономики Татарстана прогнозирует по итогам текущего года рост валового регионального продукта (ВРП) на 0,6%, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам министра экономики региона Мидхата Шагиахметова, с учетом планов предприятий и имеющихся рисков, ВРП за этот год оценивается в 3,7 трлн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах прошлого года.

Он отметил, что в последующие 3 года также прогнозируется рост ВРП: в 2023 году на 0,8%, в 2024 году — на 3,2%, в 2025 году — на 2,7%. Также в Татарстане ожидается сопоставимый рост промышленного производства: в 2023 году — на 0,7%, в 2024 году — на 3,5%, в 2025 году — на 2,4%.

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в экономике имеет промышленность. Значительная ее часть приходится на нефтедобычу, нефтепереработку и нефтехимию, а также на машиностроение. Кроме того, объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 747,5 млрд рублей, на 2023 год запланирован рост этого показателя до 782 млрд рублей, на 2024 год — до 834 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год — 366,3 млрд рублей, на 2025 год — 390,9 млрд рублей.

Налог на прибыль в 2023 году составит 103,1 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2023 году прогнозируется в сумме 116,8 млрд рублей.

Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет составил 37,9 млрд рублей. Поступления налога в 2023 году могут составить 31,2 млрд рублей. Поступления земельного налога ожидаются в размере 8,3 млрд рублей, транспортного налога — в размере 6,6 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин