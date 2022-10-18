Командующий СВО Суровикин дал первое интервью: главное

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью, в котором он рассказал о ходе боевых действии. «Реальное время» приводит главные тезисы беседы:

Об Украине и украинцах:

— Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством.

О потерях и тактике противника:

— Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

— Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

О стратегии российских войск:

— Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

О возможном ракетном ударе ВСУ по Херсону

— У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. <..> Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-­тактической ситуации.

Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск 8 октября.



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Татьяна Леухина