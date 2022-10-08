Сергея Суровикина назначили командующим группировкой войск в зоне спецоперации
Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, его назначил министр обороны России Сергей Шойгу.
— Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, — сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
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