В Казани завершили благоустройство в Саду рыбака, на Аллее ветеранов, в сквере по улице Парина

В Татарстане завершилось благоустройство 33 объектов в районах республики. В Казани работы закончены на шести объектах, сообщается в telegram-канале Минстроя республики.

Среди них — сквер «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны», Сад рыбака, озеро Чайковое, сквер по ул. Ак Парина, сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, первый этап парка у ЖК «Светлая долина».

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах составляет 92%. В рамках Всероссийского конкурса малых городов в текущем году ведется обустройство шести объектов — победителей на сумму федерального гранта 376,2 млн рублей. Сейчас строительно-монтажные работы на объектах выполнены на 96%. Полностью завершены четыре объекта в Арске, Кукморе, Бавлах и селе Билярск.

В понедельник в Бугульме провели экспертизу проекта благоустройства прилегающей территории по улице Мусы Джалиля к центральному водоему. Здесь пройдет третья очередь строительных работ.



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Татьяна Леухина