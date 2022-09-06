В Белом доме окончательно решили не причислять Россию к спонсорам терроризма

Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательное. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Такое признание помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

— Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: pixabay.com

Ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.



В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос.



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Татьяна Леухина