Завод «Элекон» направит 1,3 млрд рублей на выплату дивидендов

Совет директоров АО «Завод Элекон» принял решение о выплате дивидендов в размере 1,34 млрд рублей, решение опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.



Дивиденды по обыкновенным именным акциям рекомендовано выплатить в размере 126,61 рублей на одну акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются до 12 июля текущего года.

Фото: Роман Хасаев

Совет директоров ПАО «Ростелеком» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 в размере 4,56 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов направят 15,9 млрд рублей.

Маргарита Головатенко