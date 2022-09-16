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Казанскому заводу «Элекон» присвоили республиканское звание «Предприятие трудовой доблести»

14:40, 16.09.2022
Казанскому заводу «Элекон» присвоили республиканское звание «Предприятие трудовой доблести»
Фото: скриншот yandex.ru

АО «Завод Элекон» присвоено звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Звание присвоено «за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившие бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Стоит отметить, что в годы войны многие заводские рабочие были призваны на фронт. На заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары для патронов, колец для ручных гранат, беспламенных горелок для обогрева моторов самолетов и танков, а также другие виды продукции. В эти годы заводом руководил Хасан Гагудзович Датиев. Объем выпускаемой продукции в этот период увеличился в 3,5 раза.

Также на предприятии была организована специальная лаборатория по изготовлению светосостава постоянного действия для навигационных приборов самолетов, танков и кораблей. Разработка и изготовление светомассы велась под руководством академиков Виталия Хлопина и Сергея Вавилова.

В июле в Татарстане звание «Предприятия трудовой доблести 1941—1945 гг.» присвоили АО «Нэфис Косметикс» — Казанскому химическому комбинату имени М. Вахитова.

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Максим Кокунин
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