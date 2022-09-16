Казанскому заводу «Элекон» присвоили республиканское звание «Предприятие трудовой доблести»

АО «Завод Элекон» присвоено звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Звание присвоено «за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившие бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Стоит отметить, что в годы войны многие заводские рабочие были призваны на фронт. На заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары для патронов, колец для ручных гранат, беспламенных горелок для обогрева моторов самолетов и танков, а также другие виды продукции. В эти годы заводом руководил Хасан Гагудзович Датиев. Объем выпускаемой продукции в этот период увеличился в 3,5 раза.

Также на предприятии была организована специальная лаборатория по изготовлению светосостава постоянного действия для навигационных приборов самолетов, танков и кораблей. Разработка и изготовление светомассы велась под руководством академиков Виталия Хлопина и Сергея Вавилова.

В июле в Татарстане звание «Предприятия трудовой доблести 1941—1945 гг.» присвоили АО «Нэфис Косметикс» — Казанскому химическому комбинату имени М. Вахитова.

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Максим Кокунин