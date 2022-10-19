В начале осени в Татарстане сократилась выдача кредитных карт

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре 2022 года в Татарстане выдали 36 384 новые кредитные карты. Это на 5,6% меньше, чем за август, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в сентябре кредитных карт Татарстан вошел в топ-10, заняв 8-ю строчку. Лидером оказалась Москва, где за первый месяц осени жители взяли 93 837 кредиток. На втором месте Московская область (68 243), на третьем — Санкт-Петербург (50 658), на четвертом — Краснодарский край (47 568), а на пятом — Башкирия (44 285).

В десятке лидеров также оказались Свердловская область (6-е место, 43 676 кредитных карт), Ростовская область (7-е место, 38 182) и Челябинская область (9-е место, 35 479). Десятку регионов-лидеров замкнула Новосибирская область — там за сентябрь выдали 30 794 кредитки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-30 регионов-лидеров России по выдаче кредитных карт по итогам сентября замкнула Тульская область. За этот период ее жители взяли 12 722 кредитные карты, что на 12,2% меньше, чем в августе.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые направляют сведения в НБКИ, в сентябре 2022 года в России выдали 1,26 миллиона кредитных карт. Это на 7,7% меньше, чем за последний месяц лета. В то же время по сравнению с сентябрем 2021 года количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,6%.

По данным НБКИ, в августе 2022 года средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане составил 70 544 рубля. По сравнению с июлем он вырос на 6,8%.



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Татьяна Демина