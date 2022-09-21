В Татарстане вырос средний размер лимита по кредитным картам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2022 года средний размер лимита по кредитным картам составил 70 544 рубля. По сравнению с июлем он вырос на 6,8%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По размеру среднего лимита по «кредиткам» Татарстан в августе занял 9-е место среди 30 российских регионов-лидеров. На первой строчке оказалась Москва — 111 355 рублей, на второй — Санкт-Петербург (95 931 рубль). Топ-3 замкнула Московская область, где средний размер лимита по кредитным картам в конце лета вырос на 7,5%, до 91 776 рублей.

В числе лидеров также Ханты-Мансийский атомный округ (88 305 рублей), Ленинградская область (79 589 рублей), Тюменская область (72 396 рублей), Красноярский край (72 382 рубля) и Новосибирская область (71 175 рублей). Топ-10 замкнула Тульская область — 69 808 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, которые направляют сведения в НБКИ, в августе 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 74 тысячи рублей. Это на 7,9% больше, чем в июле.

— После существенного снижения в марте в последующие месяцы средние лимиты по кредитным картам постепенно восстанавливались и августе практически достигли февральских значений, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, это объясняется, в частности, общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт.

По отношению к августу 2021 года средний размер лимитов по «кредиткам» в России. По сравнению с «досанкционным» февралем этого года он уменьшился на 2,1%.

В августе 2022 года в Татарстане выдали 38 255 кредитных карт, сообщали в НБКИ. Это на 20,2% больше, чем в июле.

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Татьяна Демина