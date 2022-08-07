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Google заблокирует YouTube-канал «Ростеха» из-за санкций

09:53, 07.08.2022
Google заблокирует YouTube-канал «Ростеха» из-за санкций
Фото: pixabay.com

Корпорация «Ростех» получила от Google уведомление о том, что YouTube-аккаунт российской компании будет заблокирован в связи с санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Сейчас аккаунт и видеоматериалы еще доступны, убедился корреспондент «Реального времени».

Таким образом американская it-компания продолжает политику антироссийских санкций и лишает обычных граждан возможности свободно получать информацию. Напомним, еще в сентябре прошлого года прогремел скандал, когда Google удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

Такая политика Google в отношении российских компаний может привести к тому, что видеохостинг может быть заблокирован в России. В совете по правам человека в прошлом месяце предположили, что доступ к YouTube в стране может быть ограничен к осени, когда будет грамотно выстроена работа отечественных аналогов.

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Артем Гафаров
ТехнологииIT

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