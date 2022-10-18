Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России на YouTube, вся информация — удалена без возможности восстановления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента.

На каналах Совфеда насчитывалось более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» продолжат вести трансляции на отечественных платформах.

— Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, — говорится в сообщении от Google, адресованном Совфеду.



На видеохостинге верхняя палата российского парламента присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, а также познавательные программы об истории России.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в августе корпорация «Ростех» получила от Google уведомление о том, что YouTube-аккаунт российской компании заблокируют в связи с санкциями. В сентябре прошлого года прогремел скандал, когда компания удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

Такая политика Google в отношении российских компаний может привести к тому, что видеохостинг может быть заблокирован в России. В совете по правам человека предположили, что доступ к YouTube в стране могут ограничить этой осенью, когда будет грамотно выстроена работа отечественных аналогов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин