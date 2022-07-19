В СПЧ допустили, что в России могут заблокировать YouTube к осени

В России видеохостинг YouTube может быть заблокирован к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Такое мнение высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

— Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет (запрещенный, — прим. ред.) контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google.



21 апреля московский суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По словам судьи Тимура Вахрамеева, компания была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина