Госдума рассмотрит законопроект по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о запланированных на следующий четверг (27 октября) слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды.

По его словам, в проведенном опросе приняли участие более 1 млн 680 тыс человек и большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Основными положениями законопроекта является то, что в СМИ, интернете, книгах, кино и рекламе запрещается:

пропаганда ЛГБТ,

пропаганда педофилии,

демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола.

Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.

— Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами, — подчеркнул Володин.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, вчера сообщалось, что на следующей неделе в ГД могут внести доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и принять его в первом чтении.

В начале сентября автор инициативы и глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, попадут демонстрации фильмов и литературы, цель которых — формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений.



Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Также о данном законопроекте рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс.

Вместе с этим российский книжный союз (РКС) в рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей.



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Максим Кокунин