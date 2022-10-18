Что будет с российской литературой после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский книжный союз (РКС) в рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей, сообщает ТАСС.

В письме, подготовленном РКС, сказано, что издатели не всегда в силах самостоятельно оценить и исключить книги, которые потенциально нарушают, например — подпункт законопроекта «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следующего содержания: «л) информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Российский книжный союз приводит список произведений и просит пояснить, являются ли эти сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей.

В список произведений, которые РКС приводит как пример, попали: отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера, «Ромео и Джульетты» Шекспира, «Бедной Лизы» Карамзина и других. Например, в РКС опасаются, что отрывки из «Гали Ганской» и «Тани» (сборник «Легкое дыхание») Ивана Бунина и «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Томаса Гарди могут попасть в категорию «Сексуальное насилие», сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а некоторые отрывки из «Обломова» Ивана Гончарова и вовсе к «Нетрадиционным сексуальным отношениям». В списке совсем неожиданно оказался и «Дядя Федор, пес и кот» Успенского, который попадает под «бродяжничество».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В союзе также отметили, что за последнее время в книжный союз поступило множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения. «Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки», — объясняется в письме.



В Госдуму на следующей неделе могут внести доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и принять в первом чтении. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



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Илина Хакимова