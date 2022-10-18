Новости общества

05:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вузы будут не менее двух раз в год проводить тренировки по отработке террористических угроз

03:33, 18.10.2022
Вузы будут не менее двух раз в год проводить тренировки по отработке террористических угроз
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в 246 организациях — вузах и их филиалах, колледжах и детских садах, прошла проверка систем безопасности и реагирования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Татарстана.

— Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты. Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные Минобрнауки России в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Учения также проходят в научно-исследовательских центрах, домах ученых, пансионатах и санаториях, подведомственных Минобрнауки России.

Фото: realnoevremya.ru

Для повышения антитеррористической безопасности в вузах разработаны:

  • алгоритмы действий персонала вузов, работников частных охранных организаций и студентов при совершении (или угрозе совершения) террористических преступлений;
  • алгоритмы информационного взаимодействия вузов с органами МВД России, Росгвардией и ФСБ России;
  • типовая модель действий нарушителя, совершающего вооруженное нападение, размещение взрывного устройства, захват заложников на территории вуза.

Все документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД , ФСБ и МЧС, а также доведены до всех университетов страны.

Кроме того, для ректоров вузов запустили курс повышения квалификации «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования», созданный по поручению Национального антитеррористического комитета.

На прошлой недели в казанском Энергоуниверситете и в Казанском радиомеханическом колледже прошли эвакуации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВластьОбразование

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также