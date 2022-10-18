18 октября вода в домах Казани может окраситься в зеленый цвет

Мэрия Казани предупреждает жителей, что 18 октября, в связи с проводимыми работами по определению мест утечки теплоносителя, в некоторых домах вода может окраситься в зеленый цвет. В сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

При обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, жители Советского, Приволжского и Вахитовского районов Казани могут обратиться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» по телефону: +7(843)291-87-95.

Казанцев призывают не переживать при обнаружении необычного цвета волы — краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

Напомним, в нескольких домах Кировского района Казани 18 октября отключат водоснабжение. Это связано с подключением двух водопроводов.

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Илина Хакимова