На нескольких улицах Кировского района Казани почти на сутки отключат воду
В нескольких домах Кировского района Казани 18 октября отключат водоснабжение. Это связано с подключением двух водопроводов, сообщает мэрия города.
С 9:00 18 октября до 6:00 19 октября будет прекращена подача воды по адресам:
- ул. Богатырева, 8, корп.1;
- ул. Болотникова, 7, 7а, 9, 11/1, 13а, 17а;
- ул. Лазарева, 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 13, корп.1; 14а, 14а, корп.1;
- ул. Музыкальная, 3и, 8, 13;
- ул. Репина, 3, 5, 7;
- ул. Серпуховская, 24;
- ул. Солнечная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16;
- пер. Солнечный, 1а, 4, 6а;
- ул. Токарная, 5.
Недавно также водоснабжение отключалось в ряде домов Советского района Казани.
Кроме того, в сентябре в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани отключали газоснабжение на несколько дней. Это было связано с перекладкой газопровода среднего давления на улице Фрунзе из-за строительства дорожной развязки.
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