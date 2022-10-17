В Татарстане доля работников младше 30 лет составила 17,3%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане доля работников младше 30 лет во втором квартале 2022 года составила 17,3%, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiz, основываясь на данных Росстата.

Так, число занятых в возрасте от 15 до 29 лет на территории республики составило 341 тысячу человек.

Отмечается, что в целом по России численность молодых работников во втором квартале снизилась относительно аналогичного прошлогоднего периода на 1,19 млн человек, или на 10,1%.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В августе Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самым большим количеством самозанятых подростков. Всего в стране насчитывается около 77 тысяч несовершеннолетних, которые уже работают в качестве самозанятых. Республика находится на пятом месте, а количество зарегистрированных самозанятых младше 18 лет составляет 3,5 тысячи человек.



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Максим Кокунин