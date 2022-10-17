Главным тренером юниорской команды УНИКС-ДЮБЛ стал 52-летний Оливер Попович

Главным тренером юниорской команды УНИКС-ДЮБЛ стал 52-летний сербский специалист Оливер Попович, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Попович выступал за УНИКС с 2001 по 2003 год. Тогда он помог завоевать казанской команде серебряные медали чемпионата России и стать победителем Североевропейской баскетбольной лиги NEBL.

Оливер начал свою тренерскую работу в 2005 году в сербской «Меге». Он работал в «Тамисе», «Визуре», «Вршаче», «Напредаке», «Динамике», а также в украинском «Химике» (Южный) и румынской «Университате» (Крайова).

С 2018 по 2020 год Попович возглавлял «Нови-Пазар», который стал победителем в Кубке Сербии — 2019. Последние два сезона являлся главным тренером сербской «Слободы» (Ужице).

Стоит отметить, что Попович является трехкратным чемпионом Югославии (1987 и 1989 — в составе «Партизана», 1998 — в составе «Црвены Звезды»), обладателем Кубка Югославии (1989), серебряным призером чемпионатов России (2002) и Греции (2004), бронзовым призером Кубка европейских чемпионов — 1988, обладателем Кубка Корача — 1989, чемпионом Североевропейской баскетбольной лиги — 2003 и финалистом Евролиги ФИБА — 2004.

Фото: unics.ru

Напомним, в августе УНИКС завершил процесс формирования тренерского штаба на предстоящий сезон.

Под руководством главного тренера Велимира Перасовича продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.

Клуб покинул греческий физиотерапевт Рикардос Кампосос.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин