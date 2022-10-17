В Татарстане замедлился рост цен на ювелирные изделия

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане замедлился рост цен на ювелирные изделия из-за снижения затрат производителей. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Снижение биржевых цен на золото сократило затраты производителей ювелирных изделий. Такая ситуация повлияла на замедление роста цен на их продукцию.

Стоит отметить, что сдержанная потребительская активность граждан, наряду с иными факторами, продолжала влиять на замедление динамики цен на ряд других товаров длительного пользования. Так, снижение затрат производителей мебели на древесину замедлило рост цен на их продукцию. Постепенное налаживание механизма параллельного импорта снизило прирост цен на персональные компьютеры, усилило снижение цен на смартфоны. В то же время рост цен на телевизоры сменился снижением в годовом выражении.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, ювелирный бренд Sokolov проанализировал продажи золотых колец в разных регионах России за 2022 год и составил «индекс золотого кольца» российских городов. Казань расположилась на 8-м месте с показателем 1,8. Пик продаж ювелирного украшения в городе пришелся на август.

Казанцы отдают предпочтение кольцам из красного (52%) или белого (34%) золота с драгоценными камнями (58%). Этой осенью горожане в среднем тратили 16 780 рублей на золотые кольца.

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Максим Кокунин