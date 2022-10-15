Казань заняла 8-е место среди российских городов по покупке золотых колец в этом году

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи золотых колец в разных регионах России за 2022 год и составил индекс золотого кольца российских городов. Индекс показывает число золотых колец, купленных в 2022 году, на 1 000 жителей города.

Казань расположилась на 8-м месте по индексу золотого кольца с показателем 1,8. Пик продаж ювелирного украшения в городе пришелся на август. Казанцы отдают предпочтение кольцам из красного (52%) или белого (34%) золота с драгоценными камнями (58%). Этой осенью горожане в среднем тратили 16 780 рублей на золотые кольца.

Фото: пресс-служба SOKOLOV

В топ-5 городов по данным аналитиков вошли Москва, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск и Ярославль. Также было выяснено, что средний чек на золотые кольца в Москве выше, чем в других регионах — так, осенью 2022 года средняя цена на кольцо составила 15 680 рублей, что на несколько тысяч больше, чем в других городах-миллионниках.

По итогам первого полугодия 2022 года жители Казани потратили на ювелирные украшения 1,489 миллиарда рублей.



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Илина Хакимова