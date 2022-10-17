На сельхозярмарках Татарстана снизились цены на лук и морковь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе на традиционных сельскохозяйственных ярмарках Татарстана снизились цены на лук и морковь. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.

Если ранее лук продавался за 25 рублей, то сейчас его стоимость опустилась до 22 рублей за килограмм. Цена на морковь уменьшилась на 5 рублей, до 18 руб./кг.

Традиционные сельхозярмарки начались в Татарстане с 10 сентября. Они проходят на 14 площадках Казани, двух — в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, трех — Нижнекамска, а также с разной периодичностью в 26 районах. Продукцию завозят 32 района республики, агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования.

По итогам шести ярмарочных дней реализовано продукции на общую сумму 615,9 миллиона рублей. Продано 7 720,4 тонны овощей, в том числе 5402,7 тонны картофеля, 95,3 тонны молока, 627,7 тонн мяса, в том числе 387,5 тонны говядины, 254,5 тонны муки и 368 тонн сахара.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству городов и районов республики создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок.

— Мы видим, что ярмарки востребованы. Они будут проходить еженедельно до 24 декабря. Обращаюсь к районам, организующим ярмарки, а также к руководителям городов и райцентров: к сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем, — отметил президент.

По его словам, жители республики уже привыкли к ярмаркам и нужно внимательно следить за качеством продукции, а также за ценами на товары.



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Максим Кокунин