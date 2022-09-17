Президент Татарстана поручил главам районов создать все условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству городов и районов республики создать все необходимые условия для проведения сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба главы региона.
— Мы видим, что ярмарки востребованы. Они будут проходить еженедельно до 24 декабря. Обращаюсь к районам, организующим ярмарки, а также к руководителям городов и райцентров — к сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение. Это требует и материальных затрат. Мы эту работу поддерживаем, поощряем, -отметил президент.
По его словам, жители республики уже привыкли к ярмаркам, и нужно внимательно следить за качеством продукции, а также ценами на товары.
Сегодня в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций.
Посетить ярмарки можно будет с 6.00 до 12.00 по следующим адресам:
Авиастроительный район
- ул.Дементьева, 7
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева
- ул.Ленинградская, 27
Вахитовский район
- ул.Татарстан, 53
- ул.Чехова, 2
Кировский район
- ул.Краснококшайская, 150/2
- ул.Революционная, 12
- ул.Батыршина, 20
Ново-Савиновский район
- пр.Ямашева, 71а
- ул.Лаврентьева, 10
Приволжский район
- ул.Р.Зорге, 66 корп.1
- ул.Ю.Фучика, 72
Советский район
- ул.Аграрная, 2 (агропромышленный парк «Казань»)
- ул.Липатова, 7
Для жителей «Салават купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.
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