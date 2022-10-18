Сегодня в Татарстане сильный ветер и до +10 градусов

Во вторник, 18 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют дождь и умеренный юго-западный ветер, порывы которого местами могут усиливаться до 15—17 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов. В Казани прогнозируется от +7 до +10°С, в Набережных Челнах — от +6 до +8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане на этой неделе прогнозируется дальнейшее похолодание. К концу недели максимальная дневная температура составит +6 градусов.

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Татьяна Демина